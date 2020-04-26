Украинцы смогут выбирать банк для получения зарплаты – НБУ

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Национальный банк Украины оптимизировал порядок перевода средств работодателем на выплату заработной платы работникам.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
“Работник, а не работодатель, должен самостоятельно выбирать банк, обслуживающий его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда, и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширению спектра банковских услуг”, – прокомментировал заместитель главы Национального банка Сергей Холод.
После введения в Украине международного номера банковского счета работодатель получил возможность формировать ведомость на зачисление заработной платы работникам с указанием номера счета работника по стандарту IBAN, в том числе счета, который работник самостоятельно открыл в банке по собственному выбору.
Такая новация позволит избежать конфликтных ситуаций между работодателем и работником относительно права работника самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы.
Она заработает с 01 января 2021 года, чтобы банки и работодатели имели время доработать свои автоматизированные системы и программно-технические комплексы.
Счета по стандарту IBAN состоят из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности:
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