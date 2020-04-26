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Украинцы смогут выбирать банк для получения зарплаты – НБУ

Украинцы смогут выбирать банк для получения зарплаты – НБУ

Национальный банк Украины оптимизировал порядок перевода средств работодателем на выплату заработной платы работникам.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

“Работник, а не работодатель, должен самостоятельно выбирать банк, обслуживающий его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда, и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширению спектра банковских услуг”, – прокомментировал заместитель главы Национального банка Сергей Холод.

После введения в Украине международного номера банковского счета работодатель получил возможность формировать ведомость на зачисление заработной платы работникам с указанием номера счета работника по стандарту IBAN, в том числе счета, который работник самостоятельно открыл в банке по собственному выбору.

Украина перешла на IBAN. Что это означает? 💳

Такая новация позволит избежать конфликтных ситуаций между работодателем и работником относительно права работника самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы.

Она заработает с 01 января 2021 года, чтобы банки и работодатели имели время доработать свои автоматизированные системы и программно-технические комплексы.

Счета по стандарту IBAN состоят из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности:

  • код Украины – UA – 2 буквы;
  • контрольный разряд – 2 цифры;
  • код банка – 6 цифр;
  • счет – длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября 2019 года – от 5 до 14 символов, с 01 ноября 2019 года – от 5 до 19 символов).

Справка Finance.ua:

  • IBAN (International Bank Account Number) – международный номер банковского счета. Каждое государство самостоятельно устанавливает структуру номера счета IBAN, согласно требованиям стандарта ISO 13616.
  • С 1 января 2020 года в Украине введены новые счета IBAN для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты.
  • С 3 января 2020 года начали действовать новые счета для уплаты единого взноса, открытые на балансе центрального аппарата Казначейства Украины (МФО 899998), по стандарту IBAN.
По материалам Finance.UA
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