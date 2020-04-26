Кабмин одобрил “карантинные зарплаты" военным и полицейским

Кабинет Министров принял постановление об оплате труда военнослужащих и работников Национальной полиции, обеспечивающих безопасность на время карантина в результате пандемии CОVID-19.

Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко на заседании правительства, сообщает корреспондент Укринформа.

«Принят проект постановления об оплате труда отдельной категории работников военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава полицейских, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период осуществления мер, направленных на предотвращение распространения, локализацию и ликвидацию вспышки эпидемии и пандемии острой респираторной болезни CОVID-19», – сказал Петрашко