Ford в первом квартале получил $2 млрд убытков из-за пандемии

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Американский автопроизводитель Ford за первый квартал этого года получил $2 млрд убытков из-за закрытия заводов и падения спроса в связи с пандемией коронавируса и карантинными ограничениями, которые были введены для предотвращения распространения болезни. В компании ожидали убытки на уровне $600 млн. Кроме того, в Ford отчитались о существенном падении выручки: за первые три месяца этого года она упала на 15% – до $34,3 млрд.
Прибыль Ford в первом квартале составила $1,1 млрд, одновременно объем оптовых продаж упал на 21% по сравнению с первым кварталом прошлого года, говорится в отчете компании.
Между тем компания взяла на себя обязательства по выпуску сотни машин «скорой помощи», нескольких миллионов защитных масок, 50 тыс. аппаратов ИВЛ и 100 тыс. респираторов.
Ford также удалось привлечь кредитные линии на сумму более $15 млрд и выпустить долговые обязательства на $8 млрд.
Напомним, Ford Motor сообщил о снижении продаж автомобилей в США в марте на 12,5% по сравнению с прошлым годом, несмотря на то, что март является самым сильным месяцем продаж в первом квартале из-за дополнительных скидок.
Ford с 19 марта закрыл производства двигателей и машин в Европе на фоне обострения ситуации с COVID-19. Эпидемия серьезно не повлияла на работу заводов, однако создала проблемы для дилеров, поставщиков и сотрудников.
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