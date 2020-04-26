За год куриное филе подешевело на 12%

За год в Украине среди всех видов мяса подешевела только курятина.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Так, куриное филе упало в цене на 12%, стоимость свинины выросла на 4,5%. Довольно существенно выросла в цене говядина – на 8,2%.

Курятина остается самым доступным видом мяса. 1 кг куриного филе можно купить за 92,06 грн, 1 кг свинины – за 116,7 грн, 1 кг говядины – за 138,07 грн.

Напомним, в Украине продажи курятины увеличились на 20%. Крупнейший производитель – компания МХП (Наша Ряба) также увеличил производство, снизив при этом цены на продукцию. Средняя цена на курятину составила 34,41 грн/кг.