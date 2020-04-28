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Заключение договора на распределение электроэнергии теперь можно произвести онлайн.
Об этом сообщает 100realty.ua.
Генеральный директор ДТЭК Киевские электросети Марис Куницкис сообщил, что клиентам больше не нужно посещать офисы компании для заключения договора распределения.
Как заключить договор на распределение электроэнергии онлайн:
Сразу после отправки клиент получит сообщение, что его документы приняты. Далее они поступят к специалисту ДТЭК Киевские электросети.
Если с документами все в порядке, то клиенту отправят скан-копии подписанного компанией пакета документов, которые будут свидетельствовать о присоединении к договору распределения.
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