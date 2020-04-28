Заключение договора на распределение электроэнергии теперь можно произвести онлайн.

Об этом сообщает 100realty.ua.

Генеральный директор ДТЭК Киевские электросети Марис Куницкис сообщил, что клиентам больше не нужно посещать офисы компании для заключения договора распределения.

Как заключить договор на распределение электроэнергии онлайн:

зайти на сайт ДТЭК Киевские электросети в специальный раздел и ознакомиться с публичным договором о разделе;

загрузить необходимые для заполнения бланки;

заполнить и подписать загружены документы;

отсканировать или качественно сфотографировать заполненные и подписанные документы;

заполнить онлайн-форму и прикрепить к ней скан-копии подписанных документов, а также: скан-копию паспорта; скан-копию справки о присвоении идентификационного номера; скан-копию документа, которым определено право собственности или пользования на объект (квартиру); скан-копию заявления-согласия совладельца (если таковой имеется) о заключении соответствующего договора;

нажать кнопку «Отправить».

Сразу после отправки клиент получит сообщение, что его документы приняты. Далее они поступят к специалисту ДТЭК Киевские электросети.

Если с документами все в порядке, то клиенту отправят скан-копии подписанного компанией пакета документов, которые будут свидетельствовать о присоединении к договору распределения.

Справка Finance.ua:

Украинцы задолжали за электроэнергию около 5 млрд грн. За три месяца население Украины накопило “колоссальные” долги перед поставщиками электрической энергии – 4,7 миллиарда гривен.

Укрэнерго, со своей стороны, задолжало более 8 миллиардов гривен государственному предприятию “Гарантированный покупатель”. А это делает невозможным исполнение последним обязательств перед “зеленой” генерацией.

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