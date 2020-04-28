Эксперт сообщила, будут ли застройщики повышать цены на недвижимость

До июля большая часть застройщиков постарается сдерживать цены. Такое мнение высказала директор по маркетингу многофункционального жилого комплекса POLARIS Home&Plaza Анжелика Саакян.

Об этом сообщает 100realty.u.

По ее словам, на данный момент, несмотря на девальвацию гривны, большинство компаний заинтересованы в том, чтобы цена для покупателей была приемлемой.

«Я считаю, что в сложившихся условиях пересмотр цен не будет соответствовать покупательским ожиданиям. Существующие цены были установлены еще в январе 2019 года, в них был заложен курс в 27-28 грн за доллар. Поэтому на данный момент нет видимых причин менять ценники, мотивируя этот шаг девальвацией гривны», – рассказала Анжелика Саакян.

Что делают застройщики. Начиная со второй половины марта, некоторые компании внедрили специальные акции по фиксированию курса доллара на отметке от 24,8 до 25,5 грн, чтобы по максимуму привлечь потенциальных покупателей, хранящих свои сбережения в национальной валюте.

При этом эксперт считает, что об эффективности подобных акций можно будет судить уже после окончания карантина или его существенного ослабления, когда покупатель вернется на рынок.

Справка Finance.ua:

Самой активной, судя по аналитике портала DOM .RIA., на рынке вторичной недвижимости стала 5-я неделя карантина. Количество звонков продавцам выросло на 15,7%, количество покупателей — на 0,39%, количество просмотров недвижимости — на 13,5%. Рынок новостроек также показывает рост активности покупателей — количество покупателей увеличилось на 7,61%.

В период карантина среди украинцев вырос интерес к долгосрочной аренде частных домов. Если в карантин из всех пользователей портала только 3,9% интересовались арендой домов, то сейчас доля таких пользователей выросла до 8,9%. А вот рынок долгосрочной аренды квартир в три раза ниже, чем в начале года.

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