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Рассекречен смартфон Huawei P Smart 2020 с процессором Kirin 710F

Рассекречен смартфон Huawei P Smart 2020 с процессором Kirin 710F

Ресурс Winfuture.de сообщает о том, что китайский телекоммуникационный гигант Huawei готовит к выпуску смартфон P Smart 2020, который пополнит ассортимент устройств среднего класса.

Аппарат получит 6,21-дюймовый экран IPS LCD. Говорится о применении панели формата Full HD+ с разрешением 2340 × 1080 точек и соотношением сторон 19,5:9.

В верхней части экрана предусмотрен небольшой каплевидный вырез: здесь располагается фронтальная камера на основе 8-мегапиксельной матрицы. В состав тыльной камеры войдут датчики с 13 и 2 млн пикселей.

Кремниевое «сердце» Huawei P Smart 2020 — фирменный процессор Kirin 710F. Чип содержит четыре ядра Cortex-A73 с частотой 2,2 ГГц, ещё четыре ядра Cortex-A53 с частотой 1,7 ГГц и графический ускоритель Mali-G51 MP4.


Huawei P Smart 2020

В оснащение новинки войдут 4 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт, слот microSD, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, контроллер NFC, порт USB Type-C.

По материалам internetua.com
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