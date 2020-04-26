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Кабмин назначил нового главу Налоговой

Кабмин назначил нового главу Налоговой

Кабмин на заседании 29 апреля назначил новым председателем Государственной налоговой службы Алексея Любченко.

В налоговой сфере Любченко – лицо не новое. В прошлом он работал директором департамента налогообложения юридических лиц Государственной налоговой службы, а в 2009-2011 годах – заместителем председателя ГНА.

По информации СМИ, кандидатуру Любченко лоббировал Марченко и водил его в Офис президента “на согласование”.


Фото: НВ

Справка Finance.ua:

  • Алексей Любченко с 1999 по 2003 годы работал первым заместителем главы налоговой администрации в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 годы возглавлял налоговую администрацию Черкасской области. В 2005 году ушел из налоговой и работал заместителем председателя Кировоградской ОГА. Любченко в налоговые органы вернулся в 2009 году и стал заместителем председателя Государственной налоговой администрации Украины. Он оставался на этом посту и после победы Виктора Януковича до 2011 года.
  • С декабря 2012 г. по ноябрь 2014 г. Любченко был помощником на платной основе народного депутата самовыдвиженца от Черкасской области и бывшего налоговика Виктора Тимошенко.
  • В 2015 году Алексей Любченко пытался возглавить Государственную фискальную службу, но безуспешно.
  • С 2015 года и по сей день Алексей Любченко – первый вице-президент в ПАО “Украгрохимхолдинг”.
По материалам Економічна Правда
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