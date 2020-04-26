Зарплата в Донецкой области выросла на 7%

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений (с численностью наемных работников 10 и больше человек) Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в марте 2020 года составила 12225 грн. По сравнению с февралем 2020 года средний уровень оплаты труда увеличился на 7,0%, по сравнению с мартом 2019 года – на 7,6%.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления статистики в Донецкой области.

Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в марте 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 7,2%, по сравнению с мартом 2019 года – на 4,2%.

Номинальная зарплата в марте 2020 года превышала средний показатель по Украине (11446 грн) на 6,8%. Регион занял второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в марте был в Киеве – 17990 грн, самым низким – в Черновицкой области, где он составил 8285 грн).

По уровню средней заработной платы в марте 2020 года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности были работники машиностроения (17888 грн).

Превысила средний показатель по области заработная плата также работников металлургического комплекса (16448 грн), угольной промышленности (15000 грн), сферы государственного управления (14691 грн), финансовой и страховой деятельности (14308 грн), предприятий по производству химических веществ и химической продукции (13876 грн), транспорта (12716 грн), предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (12370 грн), торговли (12330 грн).

От 8,0 до 11,8 тыс.грн составила средняя зарплата работников строительства (11810 грн), пищевой промышленности (10735 грн), сельского хозяйства (9034 грн), легкой промышленности (8271 грн), образования (8113 грн), здравоохранения и оказания социальной помощи (7984 грн).

Задолженность по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 апреля 2020 года составила в области (без учета части временно оккупированной территории) 609,9 млн грн, или 20,6% всех долгов по ее выплате в Украине (2964,2 млн грн). Невыплаченная зарплата эквивалентна 13,6% фонда оплаты труда, начисленного за март (в среднем по Украине – 3,4%).

В течение марта 2020 года сумма долга по зарплате уменьшилась на 108,1 млн грн, или на 15,1%, а по сравнению с 1 января 2020 года – увеличилась на 44,4 млн грн, или на 7,8%.

Задолженность по заработной плате на экономически активных предприятиях области (без учета части временно оккупированной территории) на 1 апреля 2020 года составила 305,5 млн грн, или 50,1% всех долгов по выплате зарплаты. За счет частичного погашения долгов работникам угольной промышленности это на 27,1% меньше, чем было на 1 марта, а по сравнению с 1 января 2020 года меньше на 38,1% вследствие перехода отдельных экономически активных предприятий в категорию банкротов.

В промышленности долги перед работниками экономически активных предприятий в течение марта уменьшились на 27,8% и на 1 апреля 2020 года составили 276,1 млн грн, или 90,4% задолженности экономически активных предприятий всех видов деятельности. Из них 207,2 млн грн не выплачено работникам экономически активных предприятий добывающей промышленности и разработки карьеров, что по сравнению с задолженностью на 1 марта меньше на 35,4%, а против 1 января 2020 года – больше на 11,0%. Долги работникам экономически активных предприятий, занимающихся водоснабжением, канализацией и отходами, в марте выросли на 33,8%, составив на 1 апреля 20,2 млн грн, что по сравнению с 1 января 2020 года больше вдвое.