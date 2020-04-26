0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1360 0

МВФ сделал Киеву предупреждение в связи с законом о НАБУ - СМИ

МВФ сделал Киеву предупреждение в связи с законом о НАБУ - СМИ

Офис президента Украины получил письмо с предупреждением от МВФ из-за возможного изменения закона о НАБУ.

Об этом пишет Европейская правда в среду, 29 апреля.

Письмо главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена, информацию о котором подтвердил источник издания, адресованное заместителям главы Офиса президента Юлии Ковалив (курирует вопросы экономики и финансов) и Андрею Смирнову (курирует правоохранительные органы и суды) и было отправлено ориентировочно 27 апреля.

Отмечается, что письмо отправили после того, как были внесены изменения в законодательство, которые расширят основания для увольнения главы НАБУ, включив в них решения суда об административном коррупционном правонарушении. Роден считает такие изменения вредными для продолжения сотрудничества Украины с МВФ, поскольку, по мнению Фонда, они поставят под сомнение независимость Бюро.

“Как вы знаете, институциональная независимость НАБУ и его председателя являются критическими составляющими его эффективности и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ. Любые законодательные изменения, сужающие независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и потребуют корректировки любой новой программы”, – говорится в письме.

Издание отмечает, что речь может идти о двух законах, которые на прошлой неделе начали готовить к рассмотрению в Верховной Раде. Оба предложения содержат изменения, позволяющие уволить директора НАБУ Артема Сытника.

Накануне профильный комитет Рады поддержал рассмотрение проекта закона №3133.

Издание отмечает, что МВФ обратился в ОПУ, хотя ни один из законопроектов не был инициирован президентом.

“В Фонде между тем советуют Банковой повлиять на процесс, так как принятие Украиной таких инициатив, исходя из данного письма, остановит выполнение действующей программы МВФ. “Может быть полезным донести обеспокоенность до спикера парламента”, – приводятся слова ван Родена.

Также отмечается, что глава миссии МВФ и ранее предупреждал о проблемах, связанных с законами о НАБУ.

По материалам Европейская правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.