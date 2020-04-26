МВФ сделал Киеву предупреждение в связи с законом о НАБУ - СМИ

Офис президента Украины получил письмо с предупреждением от МВФ из-за возможного изменения закона о НАБУ.

Об этом пишет Европейская правда в среду, 29 апреля.

Письмо главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена, информацию о котором подтвердил источник издания, адресованное заместителям главы Офиса президента Юлии Ковалив (курирует вопросы экономики и финансов) и Андрею Смирнову (курирует правоохранительные органы и суды) и было отправлено ориентировочно 27 апреля.

Отмечается, что письмо отправили после того, как были внесены изменения в законодательство, которые расширят основания для увольнения главы НАБУ, включив в них решения суда об административном коррупционном правонарушении. Роден считает такие изменения вредными для продолжения сотрудничества Украины с МВФ, поскольку, по мнению Фонда, они поставят под сомнение независимость Бюро.

“Как вы знаете, институциональная независимость НАБУ и его председателя являются критическими составляющими его эффективности и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ. Любые законодательные изменения, сужающие независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и потребуют корректировки любой новой программы”, – говорится в письме.

Издание отмечает, что речь может идти о двух законах, которые на прошлой неделе начали готовить к рассмотрению в Верховной Раде. Оба предложения содержат изменения, позволяющие уволить директора НАБУ Артема Сытника.

Накануне профильный комитет Рады поддержал рассмотрение проекта закона №3133.

Издание отмечает, что МВФ обратился в ОПУ, хотя ни один из законопроектов не был инициирован президентом.

“В Фонде между тем советуют Банковой повлиять на процесс, так как принятие Украиной таких инициатив, исходя из данного письма, остановит выполнение действующей программы МВФ. “Может быть полезным донести обеспокоенность до спикера парламента”, – приводятся слова ван Родена.

Также отмечается, что глава миссии МВФ и ранее предупреждал о проблемах, связанных с законами о НАБУ.