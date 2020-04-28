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Amazon зарабатывает почти 11 тысяч долларов в секунду

Amazon зарабатывает почти 11 тысяч долларов в секунду

Продажи Amazon достигли почти 11 тысяч долларов ($10 912) в секунду, в то время как проблемы с налогами, обращением с персоналом и влиянием на мелких ритейлеров сохраняются.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Несмотря на пандемию, продажи международного гиганта электронной коммерции продолжают бить рекорды. На сайте компании можно заказать онлайн практически любую продукцию – от технологий до предметов красоты и книг.

Из-за карантина в большинстве стран закрыты супермаркеты и мелкие розничные магазины, а также рынки, поэтому доставка на дом является единственным вариантом почти для всего, кроме продуктов питания и лекарств, неудивительно, что Amazon переживает бум продаж. Онлайн-ритейлер, уже являющийся универсальным магазином для многих, стал свидетелем, как покупатели перепрыгивают через его виртуальные двери в течение нескольких недель с момента появления коронавируса.

Сайт переживает длительный период роста продаж на уровне, обычно фиксированном во время шоппинга Черной пятницы, с зарегистрированными скачками, достигающими $11 000 в секунду. Цена акций Amazon также быстро растет, а миллиардер основатель компании, Джефф Безос, становится еще богаче.

Сайт предлагает все, что может понадобиться в данный момент, от еды до фильмов. С помощью аквариумов или красивых фоторамок, многие не чувствуют себя ограниченными даже во время карантина, заказывая онлайн те же потребительские вещи, которые приобретали и до пандемии. В то же время растет обеспокоенность по поводу обращения с рабочими компании, о том, как мало ритейлер платит налогов, и о его влиянии на более мелкие розничные торговые площадки.

По материалам internetua.com
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