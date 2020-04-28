Илон Маск представил технологию, которая сделает спутники Starlink незаметными

Учредитель и генеральный директор SpaceX Илон Маск представил более подробную информацию о новом плане, согласно которому компания должна смягчить влияние их созвездия спутников Starlink на наблюдение ночного неба. Сначала Маск объявил в Твиттере о намерении создать «солнцезащитный козырек», чтобы снизить видимость созвездия.

Теперь Space News сообщает о новом подходе в этом направлении: SpaceX «VisorSat» будет использовать специальные солнцезащитные козырьки, чтобы блокировать поступающий солнечный свет, отраженный от антенн на спутниках, мешая им отражать его обратно на Землю, поэтому они будут выглядеть как яркие огни в ночном небе.

Это новое аппаратное дополнение к будущим спутникам Starlink будет дополнять другие меры, включая использование нового метода для изменения ориентации спутников, когда они поднимаются на свои целевые орбиты после запуска, что является периодом, в течение которого они особенно заметны. Общая цель, согласно заявлениям Маска, состоит в том, чтобы «сделать спутники невидимыми невооруженным глазом в течение недели и минимизировать их воздействие на астрономию», с особым упором на то, чтобы любое воздействие, которое оказывает созвездие, не препятствовало возможности ученых и исследователей делать новые открытия.

Первый тест SpaceX по уменьшению видимости его созвездия Starlink был сфокусирован на использовании затемнения для покрытия отражающих поверхностей, и хотя это оказалось малоэффективным в ранних испытаниях, Маск говорит, что альтернатива в виде VisorSat будет более эффективной, значительно снижая яркость спутников, вместо того, чтобы просто сделать их число меньше.

На данный момент SpaceX намеревается протестировать систему VisorSat во время следующего запуска Starlink, который происходит с частотой примерно один раз в месяц до конца 2020 года. Однако система имеет определённые технические трудности в реализации, так как добавлен совершенно новый элемент, который должен расширяться во время полета, чтобы блокировать входящий свет. Компания также сосредоточилась на использовании материалов, которые являются радиопрозрачными для сигналов, поэтому они не влияют на основную задачу Starlink, которая заключается в обеспечении широкополосной пропускной способности с низкой задержкой для клиентов на местах.

Если это сработает, будущий космический корабль Starlink будет оснащен VisorSat, и Маск отмечает, что существующие спутники на орбите будут иметь относительно короткий срок службы. Это значит, что они будут использоваться только 3-4 раза за несколько лет до того, как будут выведены из строя, после чего будут заменены оптически улучшенными версиями.