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Geely запустит в космос спутники для управления беспилотниками

Geely запустит в космос спутники для управления беспилотниками

Китайский концерн Geely объявил о создании низкообритальных спутников для облачной системы OmniCloud, которую будут использовать беспилотные автомобили марки. С их помощью определение местоположения автономных машин улучшится до одного сантиметра.

Два первых спутника запустят на околоземную орбиту во второй половине 2020 года. Этим занимается подразделение GeeSpace, образованное два года назад. К 2025 году на заводе в Тайчжоу ежегодно будут производить 500 спутников, в том числе для сторонних компаний.

С помощью искусственного интеллекта платформа OmniCloud будет контролировать работу фирменных онлайн-сервисов. Это позволит настроить взаимосвязь беспилотников с объектами дорожной инфраструктуры и обеспечить внешнее управление и обслуживание коммерческих машин, например, из каршеринга.

Ранее в концерне Geely начали подготовку к серийному производству летающих автомобилей, созданных американским стартапом Terrafugia. В разработке находится модель TF-X, которая сможет пролететь 800 километров на скорости до 320 км/ч. Однако взлетать ей разрешено только из аэропортов. В серию Terrafugia пойдёт в конце 2020 года.

По материалам internetua.com
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