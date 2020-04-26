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Курс биткоина поднялся выше $7900. В апреле он вырос на 24%

Курс биткоина поднялся выше $7900. В апреле он вырос на 24%

В среду, 29 апреля, среднерыночный курс Bitcoin достиг 7-недельного максимума в $7922. Последний раз криптовалюта торговалась на этом уровне 10 марта. С начала апреля актив подорожал на 24%. Сейчас его капитализация составляет $145 млрд, а объемы торгов $36 млрд.

За прошедшие сутки все топ-30 криптовалют по капитализации, кроме стейблкоинов, находились в «зеленой зоне». Более других подорожал токен XRP – на 9% до $0,215; стоимость Ethereum выросла на 4%, до $205. Доля Bitcoin на рынке теперь составляет 63,7%.

Менее чем через две недели в сети биткоина состоится халвинг – вознаграждение за пребывание блока в сети первой криптовалюты сократится вдвое, с 12,5 BTC до 6,25 BTC. Приблизительно это произойдет ночью 13 мая.

Ранее трейдер Joe007, который лидирует в рейтинге Bitfinex по реализованной прибыли, спрогнозировал, что после халвинга курс BTC упадет, так как событие сильно переоценено. В то же время венчурный капиталист Тим ​​Дрейпер заявил, что в ближайшие годы биткоин подорожает до $250 000 ввиду более широкого распространения в качестве платежного средства.

По материалам Главком
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