Стоимость хранения нефти на танкерах достигла рекордных $173 тыс. в день

Нефтеперерабатывающие компании стали массово арендовать большегрузные танкеры для хранения излишков нефти, которые появились из-за падения спроса на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Такая ситуация привела к существенному росту цены фрахта танкеров. Тариф на фрахт танкеров второго класса, которые могут перевозить 800 тыс. баррелей, вырос более чем вдвое – до рекордных $173 тыс. в день.

Фрахт танкеров первого класса, грузоподъемность которых составляет от 345 тыс. до 615 тыс. баррелей, также вырос вдвое и достиг почти $112 тыс. в день, передает Financial Times.

В то же время на фоне снижения добычи странами ОПЕК+ цена фрахта сверхбольших танкеров (VLCC) вместимостью до 2 млн баррелей снизилась до $167 тыс. в день.

В целом компании предпочитают хранить излишки продукции на танкерах, поскольку наземные хранилища уже заполнены. Объем нефтепродуктов, хранящихся на танкерах, достиг 72 млн баррелей. В прошлом месяце было всего 33,7 млн баррелей.

Кроме излишков нефти, причиной роста спроса на танкеры также стала невозможность выгрузки в портах Северной и Южной Америки из-за коронавируса, что привело к перенаправлению судов в другие страны.

В марте на фоне планов крупнейших нефтяных экспортеров увеличить добычу нефти тарифы на фрахт танкеров увеличились почти в десять раз.

В начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о новом соглашении по сокращению добычи нефти, и это спровоцировало обвал цен. Стоимость Brent в марте опускалась ниже $22 за баррель. К согласию пришли только через месяц – договорились снизить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 года. Однако ценам на нефть это не помогло: стоимость Brent временно поднялась до $36, но потом снова стала падать.

«По мере заполнения емкостей на суше танкеры становятся последним местом хранения. Ставки на танкеры будут высокими и волатильными, пока на рынке нефти наблюдается избыток, который мы ожидаем в течение второго квартала этого года», – сказал Эрик Брукхейзен, глава отдела исследований танкерного флота в Poten&Partners.