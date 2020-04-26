British Airways уволит 12 тысяч человек

Крупнейший авиаперевозчик Соединенного Королевства British Airways намерен сократить около 12 тыс. рабочих мест из-за того, что экономическое восстановление будет продолжаться несколько лет.

«За последние несколько недель перспективы для авиационной отрасли еще больше ухудшились. Возобновление спроса пассажиров до уровня 2019 года займет несколько лет, и мы должны принять меры сейчас», – заявил в письме к персоналу Алекс Круз, председатель и исполнительный директор British Airways.

В связи с этим компания запустила программу реструктуризации и резервирования.

Авиакомпания уже уволила 22 626 сотрудников, воспользовавшись схемой правительства Великобритании по выплате до 80% заработной платы работникам, потерявшим работу из-за экономического кризиса.

«Мы не можем ожидать, что налогоплательщик будет бесконечно компенсировать зарплату. Любые деньги, которые мы заимствуем сейчас, будут только краткосрочными и не решат долгосрочных проблем, с которыми мы столкнемся», – подчеркнул Круз.

На протяжении последних месяцев мировая авиационная индустрия практически остановилась, поскольку страны во всем мире заблокировали поездки и перелеты.

Только в марте авиакомпании по всему миру получили кредиты на общую сумму не менее $17 млрд. Крупнейший европейский авиаконцерн Lufthansa заявил об отмене 7,1 тыс. рейсов в марте.

Выручка авиакомпаний из-за кризиса, связанного с COVID-19 в 2020 году, если сравнить с показателем 2019 года, снизится на 55%, или на $314 млрд.