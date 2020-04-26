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Венгрия оштрафовала Booking почти на €7 млн

Венгрия оштрафовала Booking почти на €7 млн

В Венгрии антимонопольный регулятор GVH оштрафовал компанию Booking.com, которая предоставляет услуги оператора онлайн бронирования, на 2,5 миллиарда форинтов (около 6,9 миллиона евро).

Об этом сообщает Reuters в среду, 29 апреля.

“Booking.com B. V. ведет недобросовестную деловую практику, вводя в заблуждение рекламными объявлениями, которые утверждают о бесплатной отмене бронирования некоторых номеров, а также создавая агрессивное психологическое давление, чтобы облегчить более быстрое бронирование”, – заявили в GVH.

Также GVH добавляет, что при установлении штрафа он учитывал комиссионный доход нидерландской компании с венгерского рынка после расследования деятельности сайта, запущенного в 2018 году.
 
В свою очередь, в Booking.com говорят, что компания разочарована этим решением венгерского антимонопольного органа.

“Все на нашем сайте, включая то, как мы показываем цены и платежную политику, а также доступность и популярность конкретных объектов недвижимости, среди других функций, имеющих отношение к опыту бронирования клиентов, предназначено для того, чтобы помочь клиентам” , – подчеркнул представитель Booking.com.

GVH пришел к выводу, что бесплатный вариант отмены бронирования был доступен только для ограниченного круга бронирований, и клиенты также платили деньги за этот вариант, поскольку Booking.com встроил его в цены на жилье.

По материалам Корреспондент.net
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