Экономика Германии во время карантина обвалилась на 16%

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Во время ограничительных мер, введенных в Германии в марте из-за распространения коронавирусной инфекции, экономика страны рухнула примерно на 16 процентов.
Такую оценку во вторник, 28 апреля, опубликовал Институт экономических исследований при Мюнхенском университете (ifo), сообщают Reuters и DW.
Эта оценка базируется на опросе в апреле представителей 8800 компаний почти всех отраслей экономики. “Таким образом, уже в первом квартале валовой внутренний продукт (ВВП) мог упасть на 1,9 процента, а во втором – обвалиться на 12,2 процента”, – пояснил руководитель отдела прогнозирования конъюнктуры института Тимо Вольмерсгойзер.
В целом в этом году, по прогнозу специалистов ifo, ВВП Германии сократится на 6,2 процента, что больше, чем в 2009 году во время финансового кризиса, когда ВВП страны упал на 5,7 процента.
Вольмерсгойзер прогнозирует, что вернуться на уровень до коронавирусного кризиса экономика сможет лишь в конце 2021 года. Но для этого рост ВВП в следующем году должен составлять 8,5 процента.
О наибольшем сокращении объема продаж сообщили в апреле туристические компании (84 процента падения), отрасль авиаперевозок (76 процентов), гостиницы и рестораны (68 процентов), здравоохранение (45 процентов), сфера отдыха и развлечений (43 процента) и автомобилестроение (41 процент). В выигрыше оказалась только фармацевтическая отрасль, где рост в апреле составил 7 процентов.
После отмены ограничений восстановление в разных сферах экономики будет происходить разными темпами, прогнозируют в институте. По словам Вольмерсгойзера, прежде всего сфера услуг, ориентированная на отдых и развлечения, гостиничный и ресторанный бизнес будут ощущать последствия коронавирусной кризиса еще долго и в следующем году.
При этом промышленность в течение года должна вернуться на докризисный уровень, добавил он. Все прогнозы специалисты ifo делали, исходя из предположения, что в ближайшие месяцы коронавирус победить не удастся, однако его распространение будет сдержано и, таким образом, страна сможет избежать второй волны инфицирования.
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