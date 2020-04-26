Как в правительстве предлагают восстанавливать туристическую отрасль

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В Кабинете Министров Украины оценивают потери импорта и экспорта туристических услуг из-за коронавируса и карантина в 1,5 миллиарда долларов.
Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.
В частности, речь идет об уменьшении поступлений от иностранных туристов (экспорт туристических услуг) и уменьшении затрат украинцев на поездки за границу (туристический импорт).
В правительстве не исключают, что даже по окончании карантина люди будут путешествовать осторожнее, поэтому изменится их поведение.
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«Туристы могут изменить свои привычки, что потребует изменения формата их обслуживания. Одним из главных поведенческих изменений станет социальная дистанция», — отмечают в сообщении.
В то же время, ожидается, что внутренний туризм восстановится после кризиса быстрее, чем выездной.
Для урегулирования ситуации, в частности, предлагают к рассмотрению в Верховной Раде законопроект № 3377.
Что предлагается:
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