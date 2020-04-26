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Как в правительстве предлагают восстанавливать туристическую отрасль

Как в правительстве предлагают восстанавливать туристическую отрасль

В Кабинете Министров Украины оценивают потери импорта и экспорта туристических услуг из-за коронавируса и карантина в 1,5 миллиарда долларов.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

В частности, речь идет об уменьшении поступлений от иностранных туристов (экспорт туристических услуг) и уменьшении затрат украинцев на поездки за границу (туристический импорт).

В правительстве не исключают, что даже по окончании карантина люди будут путешествовать осторожнее, поэтому изменится их поведение.

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«Туристы могут изменить свои привычки, что потребует изменения формата их обслуживания. Одним из главных поведенческих изменений станет социальная дистанция», — отмечают в сообщении.

В то же время, ожидается, что внутренний туризм восстановится после кризиса быстрее, чем выездной.

Для урегулирования ситуации, в частности, предлагают к рассмотрению в Верховной Раде законопроект № 3377.

Что предлагается:

  • освободить операции по предоставлению туристических услуг от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль и ЕСВ, а также земельного налога и налога на нежилую недвижимость;
  • отменить туристический сбор до конца 2020 года;
  • установить налоговые льготы на оплату аренды и землю государственной и коммунальной собственности.
По материалам hromadske.tv
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