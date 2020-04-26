Межбанк: спад в экономике повлиял на укрепление гривны

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Вторник прошел достаточно позитивно для гривны и Нацбанка. Предложение практически всю сессию превышало спрос и за день доллар подешевел с 27,06/27,10 гривен до 27,005-27,035 к концу сессии. НБУ выкупил в резервы избыток предложения доллара по цене не выше 27,05 гривен в сумме дежурных $20 млн.
Чувствуется существенное проседание показателей и спад в экономике. Работающая даже в карантин часть экспортеров вынуждена продавать практически всю валютную выручку, так как оборотных средств в гривне им не хватает, а государство не особо спешит рассчитываться с ними по возмещениям НДС. И со спросом на валюту явно плохо, большинство импортеров на карантине, что и снижает их потребность в закрытии контрактов на отчетную дату.
С одной стороны – это хорошо с точки зрения сальдо торгового баланса и курса гривны, меньше тратим валюты и больше покупаем отечественной продукции или не покупаем этих товаров вовсе.
Но с другой, бюджет получает от торговли все меньше налогов, многие компании, завязанные на импорте, отправили своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск или просто их уволили, что бьет по рынку труда и увеличивает социальную напряженность.
Так что в данном случае застой на межбанке и ситуативное укрепление гривны при таком рынке нельзя назвать совсем позитивным событием.
Ход торгов
Предложение превышало спрос с первых минут сессии и к 11:00 доллар с утренних 27,06/27,10 подешевел до 27,05/27,08 гривен, а к 12 часам – и до 27,03/27,06.
Доллар дешевел бы и далее, если бы Нацбанк не вышел на торги и не скупил $20 млн с ценником не выше 27,05. Этим он изъял излишек предложения и с обеда уже особого давления на курс не было, а котировки замерли на уровне 27,02/27,05 до самого завершения активной фазы торгов.
В последние два часа сессии – на единичных сделках – спекулянты сыграли “на понижение” и придавили его курс к отметке 27,005/27,035 на момент закрытия торгов.
Главные события 28 апреля на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,02 / 27,05
евро – 29,42 / 29,45
российский рубль – 0,3644 / 0,3652
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0850 / 1,0852
Курсы валют на Межбанке
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