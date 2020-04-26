Регионы с наибольшими доходами украинцев

За 2019 год реальные доходы (с учетом инфляции) по Украине выросли на 6,5%.

Об этом сообщается на сайте Государственной статистики Украины.

Источники дохода:

47,4% – зарплата;

18,4% – прибыль и смешанный доход;

2,6% – получали доходы из собственности;

31,7% – социальные и прочие пособия.

Располагаемый доход (доходы за вычетом налогов и других обязательных платежей, т.е. средства, используемые населением на потребление и сбережения.) В расчете на одного человека составлял 67 528 грн.

Наибольшие среднегодовые доходы на душу населения в 2019 году:

Киев – 165,1 тыс. грн в год;

Днепропетровская обл. – 87,1 тыс. грн;

Запорожская – 75,4 тыс. грн;

Киевская – 75,1 тыс. грн;

Одесская – 72,8 тыс. грн;

Полтавская – 71, 6 тыс. грн;

Львовская 65,7 тыс. грн;

Харьковская – 65,5 тыс. грн;

Сумская – 65,3 тыс. грн;

Винницкая – 64,7 тыс. грн.

Наименьший доход зафиксирован в Донецкой (39,1 тыс. грн) и Луганской (24,5 тыс. грн) областях.

Справка Finance.ua:

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в марте 2020 г. составила 11 446 грн.

Согласно новому макропрогнозу правительства, утвержденному 29 марта, средняя номинальная зарплата в 2020 году составит 10 700 грн (ожидалось 12 500 грн).

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