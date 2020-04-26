0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 276 0

WhatsApp получил групповые звонки до восьми человек

WhatsApp получил групповые звонки до восьми человек

На прошлой неделе Facebook анонсировал новую функцию для групповых видеозвонков “Messenger Rooms”. В дополнение к его появлению в Facebook Messenger, компания заявила, что она также запустит их в Instagram, WhatsApp и Portal. Теперь последнее доступное на сегодня обновление WhatsApp обеспечивает поддержку зашифрованных видеозвонков до восьми человек.

Когда Facebook анонсировал Messenger Rooms на прошлой неделе, он не уточнил, в каких странах он будет доступен, или когда он будет распространяться по всему миру. Хотя в примечаниях к выпуску последнего обновления для WhatsApp iOS ясно, что он обеспечивает совместимость с новой функцией видеовызова для восьми человек, неясно, доступно ли это сейчас для всех пользователей.

Ранее WhatsApp предлагал видеовызовы между двумя людьми, которые были зашифрованы (в Messenger Rooms Facebook звонки не шифруются). И на основе изображения, опубликованного Facebook на прошлой неделе, групповые видеозвонки в WhatsApp также должны быть зашифрованы.

План Facebook по новой функции видеозвонков заключается в поддержке 50 человек “в течение нескольких недель”. Но еще не сказано, будет ли это применяться ко всем приложениям для обмена сообщениями.

Полные примечания к выпуску для WhatsApp версии 2.20.50:

  • Групповые видео и голосовые звонки теперь поддерживают до 8 участников. Все участники должны быть на последней версии WhatsApp;
  • визуальные улучшения для пользователей iOS 13, включая обновленное меню действий с сообщениями.
По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.