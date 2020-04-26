WhatsApp получил групповые звонки до восьми человек

На прошлой неделе Facebook анонсировал новую функцию для групповых видеозвонков “Messenger Rooms”. В дополнение к его появлению в Facebook Messenger, компания заявила, что она также запустит их в Instagram, WhatsApp и Portal. Теперь последнее доступное на сегодня обновление WhatsApp обеспечивает поддержку зашифрованных видеозвонков до восьми человек.

Когда Facebook анонсировал Messenger Rooms на прошлой неделе, он не уточнил, в каких странах он будет доступен, или когда он будет распространяться по всему миру. Хотя в примечаниях к выпуску последнего обновления для WhatsApp iOS ясно, что он обеспечивает совместимость с новой функцией видеовызова для восьми человек, неясно, доступно ли это сейчас для всех пользователей.

Ранее WhatsApp предлагал видеовызовы между двумя людьми, которые были зашифрованы (в Messenger Rooms Facebook звонки не шифруются). И на основе изображения, опубликованного Facebook на прошлой неделе, групповые видеозвонки в WhatsApp также должны быть зашифрованы.

План Facebook по новой функции видеозвонков заключается в поддержке 50 человек “в течение нескольких недель”. Но еще не сказано, будет ли это применяться ко всем приложениям для обмена сообщениями.

Полные примечания к выпуску для WhatsApp версии 2.20.50:

Групповые видео и голосовые звонки теперь поддерживают до 8 участников. Все участники должны быть на последней версии WhatsApp;