Xiaomi начала разработку прошивки MIUI 13

Сразу же после презентации программной оболочки Xiaomi MIUI 12 компания сообщила о начале разработки следующей версии фирменного ПО.

Команда MIUI User Research Team обратилась к поклонникам бренда с заявлением о продолжении развития прошивки, и попросила уже сейчас внести свои предложения относительно её функций и дизайна.

На сайте сообщества Mi Community China производитель поинтересовался у пользователей, какие функции и особенности дизайна они хотели бы видеть в MIUI 13. Опубликованный пост включает целый ряд вопросов, касающихся меню камеры, экосистемы умного дома, производительности, звуковых эффектов, персонализации, работы облачных сервисов, системной анимации, безопасности и многих других нюансов, связанных с прошивкой.

Анонс тринадцатой версии фирменной программной оболочки ожидается в 2021 году, однако подготовку к релизу команда MIUI User Research Team начала уже сейчас. Ранее глава бренда заявил, что ПО — это «душа мобильных устройств, и оно в некоторой степени даже важнее используемого в смартфонах железа».