У украинцев в марте увеличилась зарплата: где получают больше всего

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в марте 2020 года составила 11446 грн, что на 11,8% больше по сравнению с мартом 2019 года и на 5,5% больше по сравнению с февралем текущего года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Реальная зарплата (с учетом инфляции) в марте 2020 года к марту прошлого года выросла на 9,3%.

Где самые высокие и самые низкие зарплаты:

самая высокая в Киеве – 17990 грн;

самая низкая – в Черновицкой области – 8285 грн;

в большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 8000 до 10000 грн.

У кого самые высокие и самые низкие зарплаты:

самую высокую получают в сфере “Информация и телекоммуникации” – 23303 грн;

самую низкую – “Временное размещение и организация питания” – 5648 грн, где зарплаты за месяц упали на 23,8%.



Инфографика Государственной службы статистики

Справка Finance.ua:

Количество зарегистрированных безработных в Украине за прошедшую неделю выросло на 25,9 тыс. лиц – до 431,9 тыс. лиц.

Эксперты прогнозируют, что среднегодовая минимальная заработная плата в Украине за год вырастет более чем на 400 грн и составит 5134 грн.

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