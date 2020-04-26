0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1489 0

У украинцев в марте увеличилась зарплата: где получают больше всего

У украинцев в марте увеличилась зарплата: где получают больше всего

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в марте 2020 года составила 11446 грн, что на 11,8% больше по сравнению с мартом 2019 года и на 5,5% больше по сравнению с февралем текущего года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Реальная зарплата (с учетом инфляции) в марте 2020 года к марту прошлого года выросла на 9,3%.

Где самые высокие и самые низкие зарплаты:

  • самая высокая в Киеве – 17990 грн;
  • самая низкая – в Черновицкой области – 8285 грн;
  • в большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 8000 до 10000 грн.

У кого самые высокие и самые низкие зарплаты:

  • самую высокую получают в сфере “Информация и телекоммуникации” – 23303 грн;
  • самую низкую – “Временное размещение и организация питания” – 5648 грн, где зарплаты за месяц упали на 23,8%.


Инфографика Государственной службы статистики

Справка Finance.ua:

  • Количество зарегистрированных безработных в Украине за прошедшую неделю выросло на 25,9 тыс. лиц – до 431,9 тыс. лиц.

Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 👛

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.