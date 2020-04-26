Еврокомиссия одобрила банковский пакет для упрощения займов для людей и бизнеса

Еврокомиссия одобрила банковский пакет для упрощения займов домохозяйствам и бизнесу в ЕС.

Соответствующее сообщение размещено на сайте Еврокомиссии.

Еврокомиссия одобрила регуляторный документ о деятельности банковской сферы, который упрощает предоставление займов домохозяйствам и предприятиям в странах-членах ЕС. Это решение должно обеспечить, чтобы банки и дальше могли выдавать ссуды для поддержки экономики и помогли таким образом смягчить последствия пандемии.

В пресс-релизе отмечается, что благодаря регуляторным правилам, введенным после предыдущего финансово-экономического кризиса, сейчас европейские банки намного лучше готовы к экономическим проблемам.

“Правила ЕС разрешают банкам действовать во время экономических кризисов гибким, но ответственным способом, чтобы поддерживать людей и бизнес, особенно мелкие и средние компании. Сегодняшний регуляторный документ также вводит несколько точечных изменений для увеличения возможностей кредитных институтов предоставлять займы и компенсировать потери, вызванные пандемией коронавируса, и при этом сохранять устойчивость”, – говорится в коммюнике.

Также отмечают, что ЕС требует согласованного подхода всех стран в этом вопросе.

“Мы делаем все возможное, чтобы помочь домохозяйствам и бизнесу справиться с экономическими последствиями коронавируса. Банковская сфера может существенно помочь. Мы задействуем всю гибкость правил ЕС относительно банковской сферы и предлагаем точечные законодательные изменения, чтобы помочь банкам сохранять ликвидность, чтобы люди и компании могли получить необходимое финансирование”, – отметил еврокомиссар Валдис Домбровскис, исполнительный вицепрезидент по вопросам “экономики, которая работает для людей”.

Он добавил, что в дальнейшем будет организовывать встречи с участием объединений бизнеса, потребителей и финансового сектора, чтобы обсудить насущные потребности граждан и компаний.