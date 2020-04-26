Еврокомиссия одобрила банковский пакет для упрощения займов для людей и бизнеса

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Еврокомиссия одобрила банковский пакет для упрощения займов домохозяйствам и бизнесу в ЕС.
Соответствующее сообщение размещено на сайте Еврокомиссии.
Еврокомиссия одобрила регуляторный документ о деятельности банковской сферы, который упрощает предоставление займов домохозяйствам и предприятиям в странах-членах ЕС. Это решение должно обеспечить, чтобы банки и дальше могли выдавать ссуды для поддержки экономики и помогли таким образом смягчить последствия пандемии.
В пресс-релизе отмечается, что благодаря регуляторным правилам, введенным после предыдущего финансово-экономического кризиса, сейчас европейские банки намного лучше готовы к экономическим проблемам.
“Правила ЕС разрешают банкам действовать во время экономических кризисов гибким, но ответственным способом, чтобы поддерживать людей и бизнес, особенно мелкие и средние компании. Сегодняшний регуляторный документ также вводит несколько точечных изменений для увеличения возможностей кредитных институтов предоставлять займы и компенсировать потери, вызванные пандемией коронавируса, и при этом сохранять устойчивость”, – говорится в коммюнике.
Также отмечают, что ЕС требует согласованного подхода всех стран в этом вопросе.
“Мы делаем все возможное, чтобы помочь домохозяйствам и бизнесу справиться с экономическими последствиями коронавируса. Банковская сфера может существенно помочь. Мы задействуем всю гибкость правил ЕС относительно банковской сферы и предлагаем точечные законодательные изменения, чтобы помочь банкам сохранять ликвидность, чтобы люди и компании могли получить необходимое финансирование”, – отметил еврокомиссар Валдис Домбровскис, исполнительный вицепрезидент по вопросам “экономики, которая работает для людей”.
Он добавил, что в дальнейшем будет организовывать встречи с участием объединений бизнеса, потребителей и финансового сектора, чтобы обсудить насущные потребности граждан и компаний.
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