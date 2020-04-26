СБУ разоблачила хищение в ВСУ на сделке в 33 млн гривен

Служба безопасности Украины разоблачила хищение средств, выделенных для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В течение 2015-2017 годов между Министерством обороны Украины, в лице руководителя одного из центральных управлений Вооруженных Сил Украины в Киеве, и коммерческой структурой Кривого Рога был заключен ряд договоров. Коммерсантам была предоставлена «протекция» в рамках договоров на поставки МО смазочных средств на общую сумму более 33 миллиона гривен, которые изготавливаются подрядчиком по собственным техническим условиям.

Правоохранители задокументировали, что коммерсанты поставили в Вооруженные Силы Украины смазочные материалы существенно более низкой категории качества, чем указано в условиях закупки, и соответственно значительно более дешевые.

Несмотря на несоответствие условиям качества продукции, поставщики внесли в официальную документацию заведомо ложные сведения о реальной стоимости материалов.

Установлено, что только в рамках выполнения одного из соглашений коммерсанты нанесли государственным интересам убытки в размере более 1 миллиона гривен, что подтверждено соответствующими экспертизами.

По данному факту руководителю одного из центральных управлений ВСУ в Киеве, который заключил это соглашение, сообщено о подозрении в ч. 2. ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением). Руководителю коммерческой структуры подозрение сообщили по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.