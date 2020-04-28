ПФУ назвал категорию украинцев с самой высокой пенсией (инфографика)

По состоянию на 1 апреля общая численность пенсионеров в Украине составляла 11 268 327 человек, а средний размер пенсионной выплаты – 3 170,14 грн.

Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Размеры пенсий:

пенсии по возрасту – 8 467 091 человек, средняя пенсия – 3 166,53 грн,

по инвалидности – 1 411 732 человек, средняя пенсия – 2 499,74 грн,

в связи с потерей кормильца – 538 157 человек, средняя пенсия – 2 753,18 грн,

за выслугу лет – 218 988 человек, средняя пенсия – 2 882,06 грн,

социальные пенсии – 75 971 человек, средняя пенсия – 1 655,77 грн,

по инвалидности – 1 411 732 человек, средняя пенсия – 2 499,74 грн,

пожизненное денежное содержание судей – 3380 человек, средняя пенсия – 49 844,23 грн.

Кроме того, пенсии военнослужащих получали 553 188 человек, средняя пенсия – 5 378,17 грн.



Инфографика: Пенсионный фонд Украины

Справка Finance.ua:

Повышение пенсий в мае на 11% коснется не всех украинских пенсионеров. В среднем они должны получить на 260 гривен больше, чем получали до этого. Минимальная прибавка составит 100 гривен.

В 2020 году для выхода на пенсию мужчинам в 60 лет и женщинам в 59 лет (с 1 апреля 2020 года – 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет. С каждым последующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, будет постепенно расти, и в 2028 году он составит 35 лет.

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