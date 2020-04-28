0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 595 0

ПФУ назвал категорию украинцев с самой высокой пенсией (инфографика)

ПФУ назвал категорию украинцев с самой высокой пенсией (инфографика)

По состоянию на 1 апреля общая численность пенсионеров в Украине составляла 11 268 327 человек, а средний размер пенсионной выплаты – 3 170,14 грн.

Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Размеры пенсий:

  • пенсии по возрасту – 8 467 091 человек, средняя пенсия – 3 166,53 грн,
  • по инвалидности – 1 411 732 человек, средняя пенсия – 2 499,74 грн,
  • в связи с потерей кормильца – 538 157 человек, средняя пенсия – 2 753,18 грн,
  • за выслугу лет – 218 988 человек, средняя пенсия – 2 882,06 грн,
  • социальные пенсии – 75 971 человек, средняя пенсия – 1 655,77 грн,
  • по инвалидности – 1 411 732 человек, средняя пенсия – 2 499,74 грн,
  • пожизненное денежное содержание судей – 3380 человек, средняя пенсия – 49 844,23 грн.

Как накопить себе на пенсию 👛

Кроме того, пенсии военнослужащих получали 553 188 человек, средняя пенсия – 5 378,17 грн.


Инфографика: Пенсионный фонд Украины

Справка Finance.ua:

  • Повышение пенсий в мае на 11% коснется не всех украинских пенсионеров. В среднем они должны получить на 260 гривен больше, чем получали до этого. Минимальная прибавка составит 100 гривен.
  • В 2020 году для выхода на пенсию мужчинам в 60 лет и женщинам в 59 лет (с 1 апреля 2020 года – 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет. С каждым последующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, будет постепенно расти, и в 2028 году он составит 35 лет.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Пенсионный фонд
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.