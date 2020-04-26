Саудовская Аравия впервые купила пшеницу у Украины

Саудовская Аравия закупила 60 000 тонн украинской пшеницы по цене $248 за тонну у инвестиционной компании SALIC, которая владеет агрохолдингом Мрия в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Закупку произвел государственный закупщик зерна Саудовской Аравии SAGO.

Отмечается, что это первая покупка зерна Саудовской Аравией за счет инвестиций в сельское хозяйство за рубежом.

Страна инвестировала в покупку дешевых сельскохозяйственных угодий для укрепления своей продовольственной безопасности в течение 10 лет (Саудовская Аравия на 80-90% зависит от импорта продуктов питания). Указанная закупка зерна стала первым результатом в этой деятельности.

Ранее Саудовская Аравия импортировала пшеницу из США, Южной Америки, Австралии и Европы. В прошлом году SAGO снизила свои требования к повреждению пшеницы, что позволило увеличить импорт из стран Черноморского региона, отмечает агентство.

Украинская пшеница, которую закупили саудовцы, содержит 11-12% белка и должна прибыть в сентябре.