В Европе появится туристический "COVID-паспорт"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Европейский туризм уже серьезно пострадал из-за коронавируса. И теперь министры туризма стран ЕС согласились разработать единый документ с условным названием “COVID-паспорт”, который во всех странах ЕС будет играть роль сертификата безопасности в отрасли.
Об этом рассказал министр туризма председательствующей в ЕС Хорватии Гари Капелли.
“Мы пришли к нескольким выводам, в частности, по организации совместного европейского подхода для выхода из кризиса. Это будет включать создание совместных протоколов и мер в области здоровья и безопасности. Министры согласились, что должен быть создан общий документ с условным названием “COVID-паспорт”, который будет действителен во всем Евросоюзе”, – заявил Капелли по итогам виртуальной конференции глав туристических ведомств стран Евросоюза.
По его словам, министры и Еврокомиссия согласовали общую позицию о том, что краткосрочный Фонд восстановления, который будет создаваться под эгидой ЕК и при участии стран-членов, будет включать расходы на восстановление туристической отрасли в объеме 20-25%. Такой же процент туристическая отрасль должна получить в Многолетней финансовой перспективе ЕС на 2021-2027 годы.
“Именно туризм должен сыграть очень важную роль в возрождении экономики всех наших стран. Мы всегда считали, что он занимает слишком много места в экономике Хорватии, но сегодня услышали о такой же ситуации в других странах, таких как Италия, Испания, Португалия, Греция. Например, в Италии на туризм приходится 12-13% ВНП и около 15% всей рабочей силы. Поэтому это направление является важным для всех”, – сказал Капелли.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Что делать с долгами за коммунальные услуги - мнение экономистаВчера, 18:46 - 21774 10
Кличко напомнил, куда обращаться киевлянам, которых уволили на карантинеВчера, 17:03 - 833 5
Vodafone существенно повышает тарифы с 15 мая5 ч. назад - 3288 3
Индексация пенсий: назвали категорию граждан, которым не светит прибавка5 ч. назад - 14526 3
33% считают, что качество медуслуг в Украине ухудшилось - опрос2 ч. назад - 134 1
Что делать с долгами за коммунальные услуги - мнение экономистаВчера, 18:46 - 21774 10
Индексация пенсий: назвали категорию граждан, которым не светит прибавка5 ч. назад - 14526 3
В Украине обвалятся зарплаты: эксперты назвали цифры9 ч. назад - 7183
Назначение субсидии: будет ли учитываться единоразовая выплата 1000 грн7 ч. назад - 6366
Растаможка "еврономеров" может подешеветь (инфографика)9 ч. назад - 5049 1
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)Позавчера, 15:10 - 765
Корпорация "Богдан" создала автомобиль для борьбы с COVID-19 (фото)28.04.2020, 14:10 - 1418 2
Новейший аккумулятор для электрокаров позволит проехать 2000 км на одном заряде26.04.2020, 15:05 - 4360 11
Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников Starlink23.04.2020, 09:50 - 1597
Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-1922.04.2020, 15:34 - 2571 1