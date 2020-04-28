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Запасы автогаза переполнили топливный рынок Украины

Запасы автогаза переполнили топливный рынок Украины

Ситуация на рынке топлива в Украине несколько недель остается неизменной — бензин и дизельное топливо продолжают терять в цене.

Как заявил заместитель директора Научно-технического центра “Психея” Геннадий Рябцев, на украинских АЗС сейчас отражаются изменения, произошедшие в течение последнего месяца: до розницы все больше доходит топлива, закупленного по более низким оптовым ценам.

“Кроме того, сохраняется невысокий спрос на нефтепродукты из-за карантина. Ускоряют темпы снижения и возродившиеся нелегальные АЗС, борьба властей с которыми в последний месяц существенно ослабела”, — отметил Рябцев.

При этом, с автомобильным газом ситуация становится все более критичной и жесткой. По словам аналитика рынка сжиженного газа Артема Куюна, сейчас на рынке избыток автогаза, так как никто из трейдеров не ожидал введения такого жесткого карантина и, как следствие, снижения продаж на 30% и более.

“Сжиженный газ достаточно сложно хранить, а на рынке его профицит, поэтому газ нужно продать, чтобы было где разместить поставки по новым контрактам. Плюс влияет демпинг со стороны нелегальных АЗС, прежде всего это монотопливные (сжиженный газ) и битопливные (дизель и сжиженный газ) заправки. Все это ускорило снижение цен”, — разъяснил Куюн.

По материалам Дело
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