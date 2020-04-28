Продажи новых автомобилей в 2020 году значительно упадут, – аналитики

В 2020 году объем продаж новых автомобилей по всему миру упадет на 14% по сравнению с показателем 2019-го, предположили исследователи из компании Canalys. Если в прошлом году количество проданных авто составило 81,6 млн единиц, то в этом ожидается 69,8 млн ед.

Они констатировали, что глобальная автомобильная промышленность пострадала из-за нарушений в цепочке поставок, когда в Китае появился коронавирус. Это привело к тому, что прекратилось производство ключевых компонентов.

COVID-19 был объявлен пандемией в середине марта. Это повлекло за собой различные ограничения. Остановилось производство, распространение и потребительский спрос. Кроме того, значительно сократилось использование автомобилей.

Даже с учетом того, что можно купить новый автомобиль через интернет, мало кто соглашался сделать это без непосредственного просмотра и прохождения тест-драйва.

“В первом квартале 2020 года на всех основных рынках наблюдалось снижение продаж двузначными темпами”, – констатировал главный аналитик автомобильного сектора Canalys Крис Джонс. Отметив при этом, что “второй квартал будет еще хуже”, поскольку ограничения продлятся некоторое время. Поэтому в Canalys предположили, что продажи не превысят показателя 2017 года в ближайшие годы.