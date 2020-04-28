Назначение субсидии: будет ли учитываться единоразовая выплата 1000 грн

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Единоразовая выплата пенсионерам и получателям социальной помощи в размере 1 тысячи гривен не будет учитываться при назначении субсидий.
Такое решение было принято на заседании Кабмина.
Кто получил единовременное пособие В 1000 грн:
Напомним, пенсии и субсидии в условиях карантина: Около двух третей получателей социальных выплат и пособий получают их через переводы и банковские карты, поэтому для этих граждан никаких изменений в сроках получения соответствующих выплат не будет.
Банки для выплат пенсионных:
ПАО КБ “ПриватБанк” – 51,5%; АО Ощадбанк – 37,4%; ПАО “Райффайзен Банк Аваль” – 4,9%; другие банки – 6,2%.
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