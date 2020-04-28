В Польше острая нехватка рабочих рук - готовят чартеры для украинцев

В Польше готовятся организовывать чартерные рейсы для украинцев, чтобы те ехали на работу в страны даже во время карантина.

Об этом сообщил в эфире польского телеканала TVP президент службы персонала промышленников Кшиштоф Инглот.

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По его словам, в Польше острая нехватка людей для работы в сельском хозяйстве. Фермеры не смогут собрать урожай без сезонных рабочих, которые обычно приезжали из Украины.

“Мы хотим перевезти первых 200 человек из Украины на фабрики во Вроцлав”, – сказал Инглот.

Немецкие фермеры, мол, уже привезли сезонных рабочих из Румынии. Польские же фермеры жалуются, что вскоре нужно будет собирать спаржу, скоро созреет и клубника, а рабочих рук как не было, так и нет.

Отмечается, что несмотря на то, что организация чартеров требует значительных средств, альтернатива потерять урожай – намного хуже.