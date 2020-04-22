Дешевая нефть "обнулит" Фонд благосостояния РФ за 2 года - Deutsche Bank

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Российский Фонд национального благосостояния может быть исчерпан чуть более чем за два года при цене российской нефти Urals 15 долларов за баррель. Такую оценку предложили экономисты Deutsche Bank в новом отчете.
“При Urals по 15 долл этих средств (ФНБ – ред.) будет достаточно, чтобы покрывать дефицит нефтегазовых доходов в течение чуть более двух лет. Но этот срок будет ближе к шести годам, если Urals будет стоить 30 долл”, — пишут аналитики.
По их подсчетам, текущий размер ФНБ составляет около 120 миллиардов долларов или около 9 триллионов рублей.
На этой неделе российская нефть Urals подешевела до 12 долл.
Через несколько недель резервуары для хранения сырья могут быть заполнены, а котировки нефти могут упасть до минус 100 долларов.
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