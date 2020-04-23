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НБУ разъяснил нормы финмониторинга мобильной связи для анонимных абонентов

НБУ разъяснил нормы финмониторинга мобильной связи для анонимных абонентов

Нормы закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, который вступает в силу с 28 апреля этого года, не регулируют телекоммуникационные услуги и отношения между операторами мобильной связи и их абонентами.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ

“Операторы мобильной связи смогут, как и раньше, предоставлять услуги мобильной связи своим пользователям, в том числе идентифицированным абонентам. Нормы Закона не регулируют телекоммуникационные услуги и отношения между операторами мобильной связи и их абонентами. Поэтому беспокойство операторов мобильной связи из-за вступления в силу Закона является необоснованным”, – говорится в сообщении.

Нужно идентифицировать и верифицировать пользователей технических электронных кошельков:

  • открытие которых не инициируется мобильным абонентом;
  • которые используются для «технических целей»;
  • не связанные с инициацией переводов пользователем в пользу других лиц.

В каких случаях банки должны осуществить проверку клиента:

  • если клиент лично инициирует открытие электронного кошелька и намерен проводить перевод средств в пользу других лиц.

Нацбанк также планирует предложить упрощенные процедуры идентификации пользователей лимитированных электронных кошельков. Финансовые учреждения смогут идентифицировать клиента, получив от него:

  • копию его идентификационных документов (паспорт и идентификационный код);
  • фотофиксацию клиента с его документом, удостоверяющим личность (паспорт).

Напомним, нормы Закона не распространяются на:

  • оплату жилищно-коммунальных услуг, оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);
  • оплату кредита в сумме до 30 тыс. грн (при условии, что финансовое учреждение может определить личность плательщика, которой заключил договор с получателем);
  • переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
  • все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;
  • снятие средств с собственного счета.

Справка Finance.ua:

  • Закон Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” вступает в силу с 28 апреля 2020 года.
  • Он устанавливает, в частности, новые требования к надлежащей проверке клиентов финансовых учреждений.
  • Законом предусмотрена обязанность государственных регуляторов привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с требованиями Закона в течение трех месяцев с даты вступления его в силу, то есть до 28 июля 2020.

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По материалам Finance.UA
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