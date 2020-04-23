НБУ разъяснил нормы финмониторинга мобильной связи для анонимных абонентов

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Нормы закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, который вступает в силу с 28 апреля этого года, не регулируют телекоммуникационные услуги и отношения между операторами мобильной связи и их абонентами.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ
“Операторы мобильной связи смогут, как и раньше, предоставлять услуги мобильной связи своим пользователям, в том числе идентифицированным абонентам. Нормы Закона не регулируют телекоммуникационные услуги и отношения между операторами мобильной связи и их абонентами. Поэтому беспокойство операторов мобильной связи из-за вступления в силу Закона является необоснованным”, – говорится в сообщении.
Нужно идентифицировать и верифицировать пользователей технических электронных кошельков:
В каких случаях банки должны осуществить проверку клиента:
Нацбанк также планирует предложить упрощенные процедуры идентификации пользователей лимитированных электронных кошельков. Финансовые учреждения смогут идентифицировать клиента, получив от него:
Напомним, нормы Закона не распространяются на:
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