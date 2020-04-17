ПриватБанк полностью погасил долги по рефинансу перед НБУ

22-23 апреля Приватбанк погасил долг перед НБУ по кредитам рефинансирования на 2,34 млрд грн, в результате чего объем его долговых обязательств перед регулятором по соответствующим займам сократился до нуля.

Напомним, в конце февраля Приватбанк погасил долг перед НБУ по рефинансированию на 3 млрд грн, а в конце марта – на 2,2 млрд грн.

На начало 2017 года – то есть фактически сразу после национализации – объем долговых обязательств Приватбанка перед регулятором составлял 18 млрд грн.

Ранее Приватбанк за побуждение НБУ воздерживался от погашения рефинансирования, поручителями по которому были Игорь Коломойский и связанные с ним структуры, надеясь таким образом стимулировать процесс погашения задолженности корпоративных заемщиков перед банком.

НБУ заявлял о сомнительных операциях в Приватбанке (в т.ч. инсайдерского кредитования) в период до национализации на 5,5 млрд долл. Игорь Коломойский эту информацию отрицал.

В 2018 году Нацбанк подал иски против Игоря Коломойского (как поручителя) и связанных с ним 32 компаний – имущественных поручителей о взыскании около 10 млрд грн (по кредитам рефинансирования 2008-2015 гг).

Впоследствии Нацбанк отмечал, что суды уже приняли 21 решение в его пользу об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам Приватбанка на 1,2 млрд грн, 18 из которых вступили в законную силу, а исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного выполнения.

В январе 2020 года НБУ сообщал, что Верховный Суд отказался удовлетворить его иск к одному из поручителей Приватбанка по рефинансу – ООО “Гаджибей” (по информации НБУ, эта структура связана с И. Коломойским). Суды обосновали свою позицию тем, что НБУ должен был проводить взыскание залога с ООО “Гаджибей” только в случае невозможности списания средств с банковских счетов ПриватБанка.

Добавим, что Северный апелляционный хозсуд рассматривает апелляционную жалобу НБУ на решение Хозяйственного суда г. Киева от 24.12.2019 (в деле №910/7016/18), которым Нацбанку было отказано в удовлетворении иска к ООО “Приватофис” об обращении взыскания на предмет ипотеки.