Россия будет сжигать излишние объемы нефти

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Всего за неделю Россия должна найти способы сократить пятую часть объема нефтедобычи в рамках соглашения по преодолению перенасыщения рынка. Как сообщает Reuters, российская сторона рассматривает различные варианты, включая ремонт скважин, консервацию месторождений и даже сжигание нефти.
Ранее в этом месяце источники издания сообщили, что российские компании нацелились на закрытие зрелых месторождений, где добыча все равно падает. Однако нет никаких гарантий, что их можно будет повторно запустить после простоя. Консервация скважин из битуминозной, высоковязкой нефтью, а также месторождений в северных широтах с низкими температурами также может вылиться в безвозвратную потерю этих запасов.
«Лукойл», чья добыча в России составляет 1,65 млн баррелей в сутки, планирует закрыть ряд месторождений в Коми на одном из своих дочерних предприятий «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз». «Славнефть» (дочка «Роснефти» и «Газпром нефти») рассматривает закрытие ряда месторождений в Югре.
В отдельных случаях лучшим выходом станет сжигание нефти.
«Это правда, что спрос низкий, но это не повод для блокирования месторождений: иногда лучше качать и сжигать, – отметил один из источников агентства. – Помните, как добыча после распада СССР сократилась почти вдвое? России нужно было десятилетие, чтобы ее возобновить».
Напомним, ранее в этом месяце, СМИ сообщали, что Россия взялась за изучение месторождений, которые она принесет в жертву соглашению ОПЕК+.
В апреле страны ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие государства договорились снизить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне. В рамках крупнейшего соглашиния о снижении добычи в истории страны планируют сокращать производство в течение двух лет – до апреля 2022 года. Страны, входящие в «Большую двадцатку», также станут частью соглашения, что вместе с ОПЕК+ позволит убрать с рынка около 20 млн баррелей в сутки.
Как сообщалось, в связи с обвалом цен на нефть и существенным снижением спроса на «черное золото» российские нефтяные компании начали сталкиваться с тем, что им стало не хватать емкостей для хранения нефтепродуктов.
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