Портал Finance.ua вошел в тройку лидеров финансовых СМИ Украины по итогам марта 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные платформы контент-маркетинга PRNEWS.io.

В исследовании, которое базируется на данных SimilarWeb, принимали участие онлайн СМИ соответствующей тематики из каталога PRNEWS.IO.

“В период карантина украинцы стали особенно внимательно следить за курсом валют, банковскими новостями, ситуацией с депозитами, кредитами, ценами на газ для населения и т.д. Режим самоизоляции внес свои коррективы: и посещаемость популярных онлайн-СМИ резко возросла”, – прокомментировал основатель PRNEWS.IO Александр Сторожук.



Инфографика: PRNEWS.io

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