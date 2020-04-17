Вышла версия Android 11 Developer Preview 3

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Компания Google выпустила очередную предварительную версию для разработчиков грядущей ОС Android 11 – Developer Preview 3. Но фактически это уже пятая сборка, выпущенная поисковым гигантом. Это связано с тем, что для Developer Preview 1 и 2 были выпущены обновлённые сборки с незначительными исправлениями ошибок.
Большинство улучшений и исправлений в новой сборке скрыты от глаз и ориентированы на разработчиков. Например, существует API, который можно использовать для сообщения о причинах закрытия приложения, например, при сбое системы. Также имеется обновленный беспроводной способ работы с ADB (Android Debug Bridge — Отладочный мост Android), который будет полезен в связи с тем, что всё больше и больше ноутбуков выпускаются без портов USB Type-A. Кроме того, установка больших APK-файлов происходит в 10 раз быстрее.
Хотя для конечных пользователей всё это не особо интересно, важным в этой новости является тот факт, что это, вероятно, последняя предварительная версия для разработчиков, далее начнётся открытое бета-тестирование Android 11. Несмотря на то, что предварительные версии для разработчиков общедоступны, всё равно необходимо вручную прошивать образ системы. Сборки в рамках Android Beta Program, как правило, более стабильны, а также позволяют легко зарегистрировать устройство и получить OTA-обновление.
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