0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 279 0

«Народный» Apple iPhone SE поступил в продажу (видео)

«Народный» Apple iPhone SE поступил в продажу (видео)

Сегодня начинаются розничные продажи нового iPhone SE — самого компактного и доступного (в актуальной линейке) смартфона Apple, имеющего все шансы повторить, а возможно, даже превзойти успех культовой оригинальной модели iPhone SE 2016 года. Покупатели могут найти новинку в магазинах Apple и у авторизованных розничных партнеров более чем в 40 странах мира (увы, Украины в списке стран первой волны нет).

Напомним, анонс iPhone SE состоялся на прошлой неделе. Модель второго поколения получила старомодный дизайн в стиле iPhone 8 с 4,7-дюймовым экраном и кнопкой Home со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID, топовую SoC A13 Bionic, как у старших моделей линейки iPhone 11, и 12-мегапиксельную основную камеру, как у iPhone Xr 2018 года. Все технические характеристики нового iPhone SE мы приводили в нашем детальном анонсе новинки и сравнении с iPhone Xr и iPhone 11. Первые обзоры и распаковки вышли еще позавчера, так что, в принципе, уже все предельно ясно.

Судя по свежим тестам, Apple ограничила производительность SoC A13 Bionic в iPhone SE — в синтетических тестах новинка показывает результат на уровне моделей iPhone XS и iPhone XS Max, основанных на SoC A12 Bionic. Судя по всему, это было сделано, чтобы обеспечить более высокую автономность. То есть, инженеры явно искали баланс. Это решение наверняка расстроит некоторых пользователей, рассчитывающих на производительность уровня iPhone 11. С другой стороны, если в реальных приложениях разница не будет заметна (скорее всего, так и будет), то это только плюс.

В США новый iPhone SE предлагается в трех вариантах объема памяти — 64, 128 и 256 ГБ по ценам $399, $449 и $549. На выбор есть три варианта цвета корпуса — черный, белый и красный Product RED. Часть выручки с продаж последнего будет перечисляться на счета нового подразделения Глобального фонда, созданного для борьбы с COVID-19.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.