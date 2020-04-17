0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 209 0

Сроки подачи деклараций о доходах продлили

Сроки подачи деклараций о доходах продлили

Государственная налоговая служба Украины напомнила налогоплательщикам о том, что сроки подачи деклараций об имущественном состоянии и доходах за 2019 год продлены до 30 июня текущего года включительно.

Об этом сообщает налоговая на своей странице в FACEBOOK.

“Продлены сроки подачи деклараций об имущественном состоянии гражданами в 2020 году”, – говорится в сообщении

Граждане и физлица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, должны:

  • подать декларацию за отчетный 2019 год до 30 июня 2020 года включительно;
  • оплатить налоговые обязательства, определенные такими физическими лицами в декларациях, необходимо до 1 октября 2020 года.

Напомним, ранее Finance.ua писал, что граждане могут воспользоваться правом на налоговую скидку, не выходя из дома.

Справка Finance.ua:

«Карантинные послабления»:

  • с 1 марта по 30 апреля освобождены от уплаты ЕСВ всех ФЛП и те, кто осуществляет независимую профессиональную деятельность;
  • временно отменяются штрафы и пеня за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременную подачу отчетности по ЕСВ;
  • отменяется налог на коммерческую недвижимость и землю;
  • с 1 марта по 31 мая бизнес освобождается от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства;
  • установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 31 мая 2020 года.
  • льготы для простых граждан: с 1 марта по 30 апреля введено освобождение от штрафов и пени за просрочки выплат по потребительским кредитам.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:ГНС Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.