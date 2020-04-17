Сроки подачи деклараций о доходах продлили

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Государственная налоговая служба Украины напомнила налогоплательщикам о том, что сроки подачи деклараций об имущественном состоянии и доходах за 2019 год продлены до 30 июня текущего года включительно.
Об этом сообщает налоговая на своей странице в FACEBOOK.
“Продлены сроки подачи деклараций об имущественном состоянии гражданами в 2020 году”, – говорится в сообщении
Граждане и физлица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, должны:
Напомним, ранее Finance.ua писал, что граждане могут воспользоваться правом на налоговую скидку, не выходя из дома.
«Карантинные послабления»:
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