Сроки подачи деклараций о доходах продлили

Государственная налоговая служба Украины напомнила налогоплательщикам о том, что сроки подачи деклараций об имущественном состоянии и доходах за 2019 год продлены до 30 июня текущего года включительно.

Об этом сообщает налоговая на своей странице в FACEBOOK.

“Продлены сроки подачи деклараций об имущественном состоянии гражданами в 2020 году”, – говорится в сообщении

Граждане и физлица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, должны:

подать декларацию за отчетный 2019 год до 30 июня 2020 года включительно;

оплатить налоговые обязательства, определенные такими физическими лицами в декларациях, необходимо до 1 октября 2020 года.

Напомним, ранее Finance.ua писал, что граждане могут воспользоваться правом на налоговую скидку, не выходя из дома.

Справка Finance.ua:

«Карантинные послабления»:

с 1 марта по 30 апреля освобождены от уплаты ЕСВ всех ФЛП и те, кто осуществляет независимую профессиональную деятельность;

всех и те, кто осуществляет независимую профессиональную деятельность; временно отменяются штрафы и пеня за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ , а также несвоевременную подачу отчетности по ЕСВ ;

, а также несвоевременную подачу отчетности по ; отменяется налог на коммерческую недвижимость и землю;

с 1 марта по 31 мая бизнес освобождается от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства;

установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 31 мая 2020 года.

льготы для простых граждан: с 1 марта по 30 апреля введено освобождение от штрафов и пени за просрочки выплат по потребительским кредитам.

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