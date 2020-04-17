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Литва окажет помощь на 100 тыс. евро странам Восточного партнерства, в частности Украине

Литва окажет помощь на 100 тыс. евро странам Восточного партнерства, в частности Украине

Для борьбы с пандемией коронавируса правительство Литвы назначило гуманитарную помощь в сумме 100 тысяч евро четырем странам Восточного партнерства – Армении, Грузии, Молдове и Украине. Об этом сообщает МИД Литвы.

“Солидарность важна как никогда в сложные времена. Литва постоянно демонстрирует приверженность к своим восточным партнерам: Литовское правительство планирует выделить 100 тыс. евро на приобретение медицинских товаров для оказания помощи Армении, Грузии, Молдове и Украине в борьбе с COVID19”, – говорится в сообщении.

Напомним, Еврокомиссия приняла решение о предоставлении финансовой помощи в размере 3 млрд евро десяти соседним государствам, что позволит им ограничить экономический ущерб от пандемии коронавируса.

Украина на основе предварительной оценки финансовых потребностей должна получить 1,2 млрд евро.

По материалам УНН
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