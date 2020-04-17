Не ждите снижения ставок по кредитам - Найман

Мы приветствуем решение НБУ о снижении учетной ставки с 10% до 8%. НБУ ожидает еще одно её снижение до 7%.

Об этом написал Управляющий партнер Capital Times Эрик Найман в FACEBOOK.

НБУ ожидает поступление от МВФ $2 млрд. во втором квартале. Это позволит удержать валютные резервы на уровне $27-29 млрд.

Два ключевых риска для прогнозов НБУ:

- отсутствие программы сотрудничества с МВФ;

- длительная пандемия.

Дополнительные риски:

- эскалация военного конфликта на Востоке страны;

- плохой урожай агропродукции;

- увеличение волатильности цен на продукты питания из-за климатических изменений и протекционизма.

О ставках по кредитам. “Не ждите снижения ставок по кредитам. Учетная ставка НБУ в первую очередь направлена на снижение доходности по депозитным сертификатам НБУ для коммерческих банков (их доходность упала с 8% до 6%). Банки держат в них более 136 млрд.грн., хотя обычным для 2018-19 годов было 50-60 млрд.грн”, – уточнил Найман.

То есть 70-80 млрд грн. банки смогут направить на покупку краткосрочных ОВГЗ, ведь при необходимости они могут рефинансироваться в НБУ под 10% годовых.

О снижении учетной ставки. Это должно помочь Минфину профинансировать дефицит госбюджета. Также Минфин ожидает для покрытия дефицита поступления денег от МВФ.

О дефолте. До августа разговоры о дефолте Украины преждевременны. Да и сентябрьский пик погашения госдолга Украина может пройти спокойно. Главное сохранить сотрудничество с МВФ.

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