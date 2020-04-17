Аналитики назвали условия для укрепления курса гривны

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Курс гривны может укрепиться без новых негативных шоков, связанных с эпидемией, и при подписании соглашения с МВФ.
Об этом заявил глава департамента группы ICU по корпоративному анализу Александр Мартыненко.
Как Мартыненко рассказал, с этими условиями обменный курс может укрепиться до 26-27 гривен/доллар уже во втором квартале.
По мнению аналитика Concorde Capital Евгения Ахтырко, темпы падения импорта будут более значительными, чем экспорта, и этот факт будет благоприятно влиять на баланс спроса и предложения на валютном рынке. Среднегодовой курс в Concorde Capital ожидают на уровне 27 гривен/доллар.
Напомним, Нацбанк на 24 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,01 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
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