"Антиколомойский" закон: Представителей МВФ пригласили в Раду

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция “Слуга народа”) подписал письмо к МВФ с приглашением присоединиться к обсуждению законопроекта о банках.

“В начале заседания председатель комитета Даниил Гетманцев проинформировал, что по инициативе членов Комитета подписал письмо к Международному валютному фонду с приглашением его представителей приобщиться к обсуждению законопроекта”.

30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый “антиколомойский” законопроект№2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

К этому законопроекту депутаты внесли 16 тысяч 335 правок. Больше всего предложений у монобольшинства, “слуги народа” подали более 13 тысяч поправок.

МВФ призвал для предоставления новой программы для Украины принять законы по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.

Бывший совладелец национализированного ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что не причастен к внесению более чем 16 тысяч поправок к закону, который сделает невозможным возвращение ему этого банка.