"Антиколомойский" закон: Представителей МВФ пригласили в Раду

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Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция “Слуга народа”) подписал письмо к МВФ с приглашением присоединиться к обсуждению законопроекта о банках.
“В начале заседания председатель комитета Даниил Гетманцев проинформировал, что по инициативе членов Комитета подписал письмо к Международному валютному фонду с приглашением его представителей приобщиться к обсуждению законопроекта”.
30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый “антиколомойский” законопроект№2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
К этому законопроекту депутаты внесли 16 тысяч 335 правок. Больше всего предложений у монобольшинства, “слуги народа” подали более 13 тысяч поправок.
МВФ призвал для предоставления новой программы для Украины принять законы по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.
Бывший совладелец национализированного ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что не причастен к внесению более чем 16 тысяч поправок к закону, который сделает невозможным возвращение ему этого банка.
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