Межбанк: как повлияло снижение учетной ставки на рынок

В четверг основную погоду на межбанке сделали три фактора:

1) Интервенция НБУ (выкупал доллар по 26,98 гривен, чем остановил проседание котировок в первой половине дня);

2) Превышение количества и объемов продаж валюты по сравнению с желающими ее купить из клиентов – представителей реального сектора экономики;

3) Решение Нацбанка о снижении сразу на 2 % годовых учетной ставки – с 10% до 8% и реакция на это во второй половине дня некоторых спекулянтов фондового рынка и нерезидентов, “завязанных” на ОВГЗ. Именно они после обеда решили частично скупить валюту на новостях об изменении учетной ставки в надежде на ее дальнейший рост.

Нужно ли переживать из-за того, что рынок “дернулся” после обеда после, казалось бы, безоблачной первой половины дня для гривны?

Мы считаем, что нет. В реальном секторе – за полчаса после принятия решения НБУ о снижении учетной ставки – ничего не произошло. По прежнему – у бизнеса нет денег и особо скупаться ему валютой нет возможности. Основные выплаты НДС – вопрос времени и бюджетных нюансов, связанных с его дефицитом. Дешевыми кредитами клиентов особо банки не осчастливят, а по депозитам – сейчас снижать ставки при прогнозе официальной инфляции почти в 12 % годовых и карантине с нехваткой у людей средств на жизнь – для банков полная авантюра. Так что за полчаса для реального сектора ничего пока не изменилось.

А у профессиональных спекулянтов с ОВГЗ – после такого решения Нацбанка происходит коррекция задач и поведения и они частично и сыграли сегодня к вечеру на межбанке. Да и то – без особого ажиотажа. Так что в доллар по 28 гривен в ближайшие несколько дней спекулянтам вряд ли удастся кого-то заманить. Слишком уж сейчас малообъемный и вялый рынок в связи с карантином.

Хотя они конечно захотят его разогреть с целью в очередной раз “втюхать” гражданам дорогой доллар, как уже недавно делали в марте на пике ажиотажа по 28,40-29 гривен. Вопрос – готовы ли граждане в очередной раз при реальном отсутствии у них доходов из-за карантина – снова сыграть в валютную рулетку. Мы надеемся, что они не станут снова наступать на валютные грабли.

Ход торгов:

В первые два часа сессии продавцов было значительно больше, чем покупателей и к 11:00 доллар с утренних 26,975/27,02 подешевел до 26,97/26,99 гривен, а к 12:00 закрепился на отметке 26,98/27,00. Рынок был настроен на дальнейшее падение курса и НБУ вышел с покупкой по 26,98. Это уравняло спрос и предложение к обеду с компромиссными котировками 26,98/27,01.

После обеда (в 14:00) Нацбанк объявил о снижении учетной ставки до 8% годовых, что привело рынок в определенное движение. Часть клиентов, играющих на валютном рынке и с ОВГЗ провела свои операции по покупке валюты на не очень большие суммы.

Учитывая, что НБУ уже скупил весь излишек по 26,98 гривен – возник ситуативный перевес спроса. На нем сыграли спекулянты и подтянули котировки до 27,04/27,08 гривен около 15 часов и до 27,10/27,14 на 16:00.

Но тут уже спекулянты “перестарались” – покупателей практически не было по такой цене и к завершению сессии курс остановился на отметке 27,09/27,13.

Главные события 23 апреля на межбанке:

Доллар с утренних 26,975/27,02 гривен вырос до 27,09/27,13 к концу торгов;

НБУ на торгах сегодня выкупал доллар по 26,98 гривен через Matching. Купил по нашим наблюдениям порядка $40-65 млн;

на торгах сегодня выкупал доллар по 26,98 гривен через Matching. Купил по нашим наблюдениям порядка $40-65 млн; Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 26,9927 гривен, а официальный на 24 апреля составил 27,0137 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,04 / 27,08

евро – 29,11 / 29,15

российский рубль – 0,3606 / 0,3613

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0828 / 1,0830

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