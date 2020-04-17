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Нацбанк не планирует финансировать дефицит госбюджета

Нацбанк не планирует финансировать дефицит госбюджета

Национальный банк Украины не планирует возобновлять прямое кредитование правительства, ведь это может привести к увеличению инфляции. Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий.

“Законом о Нацбанке запрещено прямое кредитование правительства, а также выкуп ценных бумаг правительства на первичном рынке. Украина уже находилась в той ситуации, когда Нацбанк напрямую кредитовал дефицит бюджета, это было в начале 90-х годов. И мы видим, чем это обернулось, инфляция была в десятки раз выше, чем до начала таких действий.

В 2014-2015 годах также Нацбанк прокредитовал или выкупил с рынка ценные бумаги, которые были инвестированы в капитал Нафтогаза и государственных банков, что привело к увеличению инфляции более чем на 40%”, – рассказал Смолий.

Он отметил, что на сегодня ликвидность банковской системы и те инструменты, что предлагает Нацбанк по поддержке как краткосрочной, так и долгосрочной ликвидности, позволят пройти пиковые нагрузки по выплате долгов и финансированию тех проектов, которые правительство сейчас приняло во время карантина, особенно сместив финансирование в сторону медицинской отрасли, а также соцвыплат.

По материалам УНН
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