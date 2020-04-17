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Минздрав предупредил, что некоторые ограничения будут существовать долго

Минздрав предупредил, что некоторые ограничения будут существовать долго

Некоторые введены ограничения в Украине могут действовать еще достаточно длительное время. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

“Это сверхсерьезная болезнь. Болезнь, с которой мир еще не сталкивался. Поэтому очень большой период времени мы будем вынуждены и пользоваться масками, и держать дистанцию, и пользоваться дезинфекторами. Поэтому да, определенные ограничения будут существовать достаточно длительное время. Но наша цель – чтобы как можно скорее смягчить карантин. Как только это станет возможно”, – сказал Степанов.

Что касается послаблений карантина, то Степанов уточнил, что над этим вопросом ведется работа.
“Мы понимаем, что мы уже месяц на карантине, но, в том числе в связи с нарушениями в определенных регионах празднования Пасхи, мы и продлили карантин. Нам надо посмотреть, как именно будет разворачиваться ситуация в конце апреля – начале мая. Тогда сможем конкретно о чем-то говорить”, – отметил он.

Глава Минздрава уточнил, что набор этих смягчений понятен, но для этого должны быть четкие поводы. “Речь идет об очень серьезной болезни, лучше подождать еще две недели”, – добавляет Степанов.

По материалам Економічна Правда
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