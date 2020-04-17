Азербайджан разработал свой аппарат ИВЛ

Азербайджанские инженеры разработали аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для лечения инфицированных коронавирусом (COVID-19).

Об этом сообщает портал OXU.az.

«Молодые азербайджанские инженеры разработали аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), применяющийся при лечении инфицированных коронавирусом», – говорится в сообщении.

После апробации устройство будет передано в медучреждения.

В настоящее время команда из трех человек может изготовить в течение дня пять таких аппаратов ИВЛ.

Кроме того, азербайджанские инженеры разработали устройство, которое обеззараживает предметы быта.

Оба аппарата протестированы и готовы к использованию.