Азербайджан разработал свой аппарат ИВЛ

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Азербайджанские инженеры разработали аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для лечения инфицированных коронавирусом (COVID-19).
Об этом сообщает портал OXU.az.
«Молодые азербайджанские инженеры разработали аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), применяющийся при лечении инфицированных коронавирусом», – говорится в сообщении.
После апробации устройство будет передано в медучреждения.
В настоящее время команда из трех человек может изготовить в течение дня пять таких аппаратов ИВЛ.
Кроме того, азербайджанские инженеры разработали устройство, которое обеззараживает предметы быта.
Оба аппарата протестированы и готовы к использованию.
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