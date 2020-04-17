0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 29 0

Азербайджан разработал свой аппарат ИВЛ

Азербайджан разработал свой аппарат ИВЛ

Азербайджанские инженеры разработали аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для лечения инфицированных коронавирусом (COVID-19).

Об этом сообщает портал OXU.az.

«Молодые азербайджанские инженеры разработали аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), применяющийся при лечении инфицированных коронавирусом», – говорится в сообщении.

После апробации устройство будет передано в медучреждения.

В настоящее время команда из трех человек может изготовить в течение дня пять таких аппаратов ИВЛ.

Кроме того, азербайджанские инженеры разработали устройство, которое обеззараживает предметы быта.

Оба аппарата протестированы и готовы к использованию.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.