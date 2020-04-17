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Правительство работает над созданием новых рабочих мест

Правительство работает над созданием новых рабочих мест

Правительство работает над созданием новых рабочих мест, чтобы люди после смягчения и завершения карантина могли выйти на работу.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время брифинга по итогам заседания Регионального штаба на Закарпатье.

“С Министерством социальной политики и Министерством экономики работаем над созданием дополнительных рабочих мест, которых, как мы говорили, в Украине нужно несколько сотен тысяч, и мы будем готовы эти рабочие места презентовать и предоставить их в ближайшее время для того, чтобы люди сразу после смягчения и завершения карантинных условиях могли двигаться и найти себе работу и обеспечить свою семью средствами на пропитание”, – подытожил он.

По его словам, правительство ввело ряд социальных проектов.

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“Первое – это поддержка наших пенсионеров. Второе – это поддержка наших безработных, мы ускорили предоставление пособия по безработице независимо от статьи, по которой человек был уволен, мы вчера через приложение “Дія” ввели онлайн регистрацию для того, чтобы люди могли не выходить из дома. За время карантина возросло количество безработных, и мы уделяем этому ежедневно достаточно большое внимание. Это касается тех, кто уже потерял работу”, – отметил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

  • Кабмин установил размер пособия по частичной безработице на период карантина. Размер пособия – две трети оклада, но не более минимальной зарплаты.
  • В Украине с конца марта 2020 года растет безработица. В Государственном центре занятости рассказали, каким образом можно подать документы для получения пособия в период карантина.
  • В Украине на период карантина минимальный размер пособия на случай безработицы увеличивается с 650 гривен до 1000 гривен.

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По материалам Finance.UA
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